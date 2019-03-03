زكت الجمعية العمومية الثامنة والثلاثين للمجلس الأولمبي الآسيوي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية عضوا في المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي ورئيسا للجنة التعليم للأعوام الأربعة القادمة.وشهدت الجمعية التي عقدت اليوم (الأحد) في العاصمة التايلندية بانكوك فوز أحمد الفهد الصباح برئاسة المجلس بالتزكية للأعوام الأربعة القادمة.وكانت أعمال الجمعية قد بدأت بكلمة افتتاحية لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي أحمد الفهد الصباح، رحب فيها بالضيوف والمشاركين، مقدما لهم الشكر على حضورهم أعمال الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي.بعد ذلك انطلقت أعمال الجمعية العمومية باطلاع أعضائها على تقارير التضامن الأولمبي، واتحاد اللجان الأولمبية، والمحكمة الرياضية الدولية، إلى جانب لجان المجلس الأولمبي الآسيوي خلال الفترة الماضية وتقرير عن الألعاب الأولمبية القادمة المقامة في طوكيو 2020.وترأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اليوم، الوفد السعودي المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية الـ38 للمجلس الأولمبي الآسيوي التي انطلقت صباح اليوم بمدينة بانكوك التايلندية.وغرد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر «تويتر» بقوله: «سعدت خلال اجتماعات المجلس الأولمبي الآسيوي بالعديد من اللقاءات مع قيادات العمل الأولمبي والاطلاع على تجارب نوعية متميزة سنستمر في التعاون مع اللجان الأولمبية القارية والدولية بما يسهم في تحقيق مصالح رياضة وطننا ويحقق أهدافنا نحو صناعة حضور أولمبي يتناسب مع المملكة وقدرة أبنائها».