صور تفاصيل الوظائف الصحية للسعوديين

أعلنت وزارة الصحة 5620 وظيفة صحية للسعوديين فقط، موضحة أن التقديم سيبدأ من اليوم (الأحد) 2019/3/3 ولمدة أسبوعين.ودعت وزارة الصحة عبر حسابها في «تويتر» اليوم، الراغبين بالتقدم على الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة الدخول على بوابة التوظيف بوزارة الصحة عبر الرابط التالي (https://www.moh.gov.sa/eServices/Employment/Pages/AllJobs.aspx).وأوضحت وزارة الصحة أن مسميات الوظائف كالتالي: طب بشري، تمريض، تغذية علاجية، تخدير، قبالة، مختبر، تصوير طبقي، معلوماتية صحية، عمليات، فيزياء طبية، بصريات، تثقيف صحي، علاج نووي، علاج وظيفي، أشعة، أطراف صناعية، علاج طبيعي، فني تعقيم، إسعاف وطب طوارئ، أجهزة طبية، فني مختبر - سحب دم، علاج تنفسي، معالجة سمع، معالجة نطق.