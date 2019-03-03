تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، انعقد مؤتمر القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى والذي نظمته وزارة الصحة في فندق في فندق الريتزكارلتون بمدينة جدة 2-3- مارس 2019، حيث استعرض 50 وزيراً للصحة من مختلف دول العالم سبعة محاور علمية في مجال سلامة المرضى «وشاركت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بفريق مركز المهارات والمحاكاة السريرية بوكالة الجامعة للتطويرفي احدى المعارض وورش العمل»، إضافتاً الى تشرف فريق المركز لزيارة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة للمعرض.وهدفت هذه القمة الى المبادرة الداعمة السلامة المرضى على المستوى الدولي والاولي من نوعها في المنطقة وتنمية الاهتمام بالوسائل التعليمية المختلف لزيادة الفعالية والطاقة الإنتاجية وتعزيز سلامة المرضى في مختلف المنشآت الصحية.واقيمت ضمن فعاليات المؤتمر عدد من الأنشطة وورش العمل وشارك فريق مركز المهارات والمحاكاة السريرية بتقديم ورشة عمل بعنوان: (فرق العمل وإدارة الأزمات في بيئة العمل الصحية)، وذلك تحت اشراف نخبة من المدربيين واعضاء هيئة التدريس في كلية الطب والمستشفى الجامعي يمثلهما مركز المهارات والمحاكاة السريرية برئاسة سعادة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن محمد بوكر المشرف العام على مركز المهارات والمحاكاة السريرية, شمل المستهدفين جميع الممارسين الصحيين في مختلف المجلات والقطاعات الصحية في المملكة العربية السعودية.واظهرت نتائج ورشة العمل قدرات ومهارات الممارسين الصحيين في كيفية استخدامهم للمحاكاة وتعاملهم معها ومواجهتهم للواقع عن طريق اجهزة الرصد والمتابعة الإلكترونية لتسجيل الوقائع العلاجية وقياس مستوى أداء الفرق الطبية وذلك لتقليص الاخطاء الطبية ورفع المستوى المهني الصحي وحماية وسلامة المرضى وتقديم صحة افضل للمجتمع.من جهته اكد الدكتورعبدالعزيزبوكر أن إقامة مثل هذه المؤتمرات والمشاركة فيها يعكس حرص المنظمات الصحية على تطوير مجال الممارسات الصحية الآمنة؛ وذلك بربط التدريب الصحي المستمر باستخدام المحاكاة بكافة مجالات العمل للفرق الطبية والصحية الميدانية وذلك لتقليص العوامل البشرية المسببة للاخطاء الطبية.