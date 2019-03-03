شارك رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مساء أمس (السبت) في الاجتماع التشاوري المغلق لرؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود العربية المشاركين في المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية اليوم (الأحد) تحت عنوان «القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين»، وبحث الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر ولجانه العاملة.وكان رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ قد وصل الى العاصمة الأردنية عمان أمس ليرأس وفد المجلس في أعمال المؤتمر، وكان في استقباله عند وصوله النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني الدكتور نصار القيسي، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد الهميسات، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي، وعدد من أعضاء مجلس النواب الأردني.