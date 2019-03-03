قالت الحكومة اليمنية إن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، فخخت مخازن الغذاء التابعة للمنظمات الأممية في محافظة الحديدة.وأكد وزير الإدارة المحلية في الحكومة رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، أن المليشيا زرعت ألغاماً وعبوات ناسفة في مخازن الغذاء التابعة للمنظمات الأممية في محافظة الحديدة، في جريمة لم يسبق أن أقدمت عليها أي جماعة في التاريخ غير المليشيات الحوثية الانقلابية.ودعا الوزير فتح، الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، إلى إدانة هذا التصرف الإجرامي الذي يهدف إلى حرمان الشعب اليمني من المساعدات الإغاثية، واتخاذ الإجراءات الحازمة والجادة لوقف كافة الأعمال الإرهابية، التي يقوم بها الحوثيون بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية في الحديدة وغيرها من المحافظات غير المحررة.كما أكد الوزير، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن صمت المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم التي تقوم بها المليشيا بحق الأعمال الإغاثية غير مقبول، مشدداً على ضرورة قيام المنظومة الأممية والدولية بإجراءات فورية تعمل على الإنهاء السريع والفوري لكافة أشكال الانتهاك بحق العملية الإنسانية في اليمن.