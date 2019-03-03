ينطلق منتدى الإدارة والأعمال العاشر اليوم (الأحد) في جدة، حيث تتضمن فعاليات المنتدى جلسات علمية وورش عمل، وسيقدم المنتدى برنامجا علميا على مدار ثلاثة أيام يتضمن عقد سبع جلسات علمية، إضافة إلى ثمان ورش عمل يرأسها ويتحدث فيها نحو 30 متحدثاً، يمثلون نخبة من الخبراء والأكاديميين في مجال القيادة والتحول الرقمي من القطاع الرسمي والقطاع الخاص على المستويين المحلي والعربي.وكان المنتدى قد عقد مؤتمرا صحفيا، أعلن فيه رئيس المنتدى الدكتور عبدالله الشدادي، الفائزين بجائزة رواد التغيير التي أطلقتها إدارة المنتدى ضمن فعاليات المنتدى، حيث ربح من فئة الجهات الرائدة في التغيير بأقسامها الثلاثة كل من: وزارة العدل عن القطاع الحكومي، بنك الجزيرة عن القطاع الخاص، مؤسسة السبيعي الخيرية عن القطاع غير الربحي، ومن فئة الأفراد قادة التغيير: من القطاع الحكومي وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لخدمات الدعم المشتركة الدكتور عبدالحكيم اليحيى، وعن القطاع الخاص الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر ياسر الشريف، وعن القطاع غير الربحي عضو مجلس الشورى ومدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية (بناء) عبدالله الخالدي.وأوضح مشرف جائزة رواد التغيير سالم باعبدالله أن الجائزة عنيت بإبراز دور المنشآت الإدارية والأفراد الرواد في إدارة وقيادة التغيير في المملكة العربية السعودية، من حيث تبني وسائل وإستراتيجيات التغيير ومنهجية التخطيط والتنظيم، وإحداث التغيير في المنشآت والتعرف على أثر ونتائج عملية التغيير ببيئة العمل من حيث الكفاءة والجودة والمرونة وخلافه من النتائج المحمودة ببيئة العمل، بهدف دعم وتشجيع وتكريم أصحاب التجارب الريادية في التغيير من المنشآت والأفراد.من جهته، طرح رئيس اللجنة العلمية في المؤتمرالدكتور حاكم البلوشي تفاصيل البرنامج العلمي للمنتدى، إذ ستعقد أولى جلسات المنتدى بعد حفل الافتتاح غداً (الاثنين) وتتناول محور «دور الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز القيادة الرقمية»، وأضاف أنه في اليوم الثاني للمنتدى (الثلاثاء) ستعقد ثلاث جلسات علمية وأربع ورش عمل، حيث تناقش الجلسة الثانية محور «القيادة الرقمية وإدارة التغيير ضرورة لنجاح برامج التحول الرقمي»، فيما ستتناول الجلسة الثالثة محور نماذج وتجارب محلية وإقليمية ودولية، كما تناقش الجلسة الرابعة محور دور المنشآت والشركات الأهلية في توأمة وتبني برامج التحول الرقمي والقيادة الرقمية.أما الجلسة الخامسة فتتناول محور إستراتيجيات القيادة الرقمية في قطاعات الأعمال، كما تتناول الجلسة السادسة محور التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، وتأتي الجلسة السابعة لمناقشة محور دور الجهات الحكومية في تعزيز القيادة الرقمية.