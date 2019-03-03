أوقفت رئاسة أمن الدولة خلال الـ21 يوما الماضية 50 موقوفاً على ذمة قضايا أمنية من 8 جنسيات، غالبيتهم سعوديون (30 موقوفاً)، و6 فلسطينيين، و4 من كل من مصر واليمن، و3 من الأردن، وموقوف من كل من الفلبين، وأفغانستان، وسورية، وفق موقع «نافذة»، الذي أكد أنهم رهن التحقيق. وبلغ إجمالي عدد الموقوفين 5412 شخصاً، يعد السعوديون الأكثر بينهم بـ4360 شخصاً. يليهم الموقوفون من اليمنيين (366)، ثم السوريين (246)، والمصريين (79). ويبلغ عدد الموقوفين من الباكستانيين 72 موقوفا. كما تم توقيف 36 سودانيا، و25 لكل من الأردن وفلسطين.