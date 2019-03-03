كشف عميد كلية السياحة في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور ناصر البقمي لـ«عكاظ» أن نسبة توظيف خريجي الكلية بلغت 100%، وأن متخرجين من دبلوم الطهي يعملون طهاة في فنادق 5 نجوم، فيما يعمل آخرون في وظائف إدارية في إنتاج الأطعمة بالمطابخ، وأخصائيي تغذية، ومشرفي جودة وسلامة غذائية، ومراقبين للتكاليف في مؤسسات الضيافة والتغذية، إلى جانب وظائف في إدارة الأغذية والمشروبات، وإدارة مطاعم الـ5 نجوم، وتموين الخطوط الجوية.وأضاف البقمي أن ذلك لم يأت من فراغ بل حرصا من الكلية على بدء التطبيق العملي وتأهيل الطلاب بدءًا من إدارة الفعاليات وتنظيمها، وتقديم خدمة الضيافة عبر الدارسين في قسم دبلوم الطهي، إذ تم إنشاء مطعم «فريسكو» داخل الكلية، الذي يدار بأيدي الطلاب وفق أعلى معايير الجودة والضيافة.وأشار عميد كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز أن سوق العمل تستوعب المخرجات في كافة المسارات، وتمنح الكلية درجة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من تخصصات الضيافة والسياحة، كما ستمنح الماجستير في إدارة الفعاليات العام القادم. وللكلية شراكات عالمية في السياحة والضيافة مع أفضل الجامعات والمدارس في العالم كمدرسة إيكول هوتلير لوزان (سويسرا)، وجامعة هونغ كونغ بوليتكنك، ومدرسة واشنطن للبروتوكول.وأوضح أن الكلية تقدم عددا من الدبلومات لسد حاجة سوق العمل في مجال السياحة والضيافة، ومن أهمها دبلوم الفندقة والضيافة، ودبلوم الطهي، وتركز مخرجات دبلوم فن الطهي على الناحية المعرفية والمهارية والسلوكية. ومن أهم ركائزها المعرفية التعرف على الاتجاهات والتحديات المختلفة في صناعات فنون الطهي والمطاعم، وشرح أسس ومفاهيم أعمال فنون الطهي من وجهة النظر التشغيلية والإدارية، وشرح دور وتأثير شركات الأطعمة في تنمية الاستدامة البيئية والاجتماعية والمالية.وأضاف البقمي في حديثه لـ«عكاظ» أن كلية السياحة تعمل على تطوير مهارات التفكير النقدي من خلال دراسة مجالات أكاديمية واسعة ومتنوعة، أهمها إظهار أساليب الإدارة والتشغيل الفعالة في المطاعم وعمليات الطهي، وتطبيق الاتصالات اللفظية وغير اللفظية الفعالة لضمان توفير الانطباع الصحيح والتأثير عند التعامل مع العملاء. كما يشارك طلاب الكلية في معارض ومؤتمرات داخل وخارج المملكة، منها مشاركتهم في مؤتمر لفن الطهي عقد بمدينة بلمبان الإندونيسية في نوفمبر 2018، ومعرض فودكس في جدة لـ3 أعوام متتالية. كما شارك طلاب إدارة الفعاليات في تنظيم مسابقة «الطاهي النجم».