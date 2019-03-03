تنفذ القوات الجوية الملكية السعودية مع مثيلاتها من القوات الصديقة والشقيقة تمرين «العلم الأحمر - 2019» الذي سيقام في قاعدة نلس الجوية بولاية نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من4-15/‏7/‏1440.وتشارك القوات الجوية بمجموعة من أحدث طائراتها المقاتلة من نوع «إف - 15 إس أي» المتطورة كلياً.ويُعد تمرين العلم الأحمر، الذي كانت بدايته في عام 1975، من أقوى التمارين الجوية القتالية في العالم. ويهدف إلى تدريب الأطقم الجوية المشاركة على مواقف القتال الجوي، وكذلك التعامل مع الأهداف الأرضية باستخدام الذخيرة الحية في بيئة قتال حقيقية.ويشارك في النسخة الثانية من تمرين «العلم الأحمر 2019»، إضافة إلى القوات الجوية الأمريكية، كل من الإمارات العربية المتحدة، وبلجيكا، وهولندا، وسنغافورة. ويُعد هذا التمرين الثاني لهذا العام، حيث يقام مرات عدة من كل عام.