أكد الإعلامي المصري عماد الدين أديب، أن المنطقة تمر بمرحلة خطيرة تتسم بكثير من التضليل الإعلامي المسموم والموجه، محذراً من بعض المتربصين الذين يتذرعون بحقوق الإنسان. وتطرق خلال محاضرة ألقاها في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بمدينة الرياض الخميس الماضي، عن «الإعلام والدعاية السياسية»، إلى إستراتيجية وآلية استخدام الإعلام قوةً دبلوماسيةً ناعمةً، وأن وسائل التواصل حالياً أصبحت هي المنصة الإعلامية للدول.وشدّد على أهمية تدقيق الدبلوماسي في مصدر الخبر والتعامل معه، وأهمية التعاطي السريع مع الأحداث السياسية.تأتي هذه المحاضرة ضمن أنشطة وبرامج المعهد للإسهام في إثراء منسوبيه والمهتمين بالشأن السياسي والدبلوماسي.حضر المحاضرة أعضاء هيئة التدريس ومنسوبو المعهد، وعدد من منسوبي وزارة الخارجية، والدارسون في برنامج الدبلوم والملاحق.