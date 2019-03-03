تكشفت لـ«عكاظ» تفاصيل جديدة في قضية فساد 85 طنا من الأدوية المنتهية الصلاحية بصحة الطائف، وعلمت من مصادر خاصة بأن وزير الصحة توفيق الربيعة رد في خطاب عاجل يطلب فيه من هيئة الرقابة تشكيل لجنة تقصٍ من الوزارة والهيئة لدراسة وبحث جميع جوانب القضية.وأفادت مصادر «عكاظ» بأن وزير الصحة كلّف مدير عام الإدارة العامة للمتابعة الدكتور فهد الفريحي ممثلا عنه لتقصّي القضية.وكانت هيئة الرقابة طالبت بكف يد من له صلة بهذا الموضوع.يذكر أن «عكاظ» نشرت الأسبوع الماضي ثبوت قضية فساد إداري ومالي بصحة الطائف عن 85 طنا من أدوية منتهية الصلاحية.