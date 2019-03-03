واصلت وزارة الصحة تسجيل حالات جديدة مصابة بفايروس كورونا، آخرها ما أعلنه موقع مركز القيادة والتحكم أمس الأول في عفيف لرجل يبلغ من العمر 78 عاما، صنفت عدواه بحالة أولية مخالطة للإبل. وأوضحت الوزارة أنه تم إخضاع المريض للعلاج في المستشفى. من جانبه، رأى المختص البيئي محمد فلمبان أن الدراسات التي أجريت عن دور الإبل في كورونا دراسات عدة، وليس كل من يتعرض للفايروس يصاب بالمرض نتيجة المناعة المكتسبة، مبينا أن كورونا يعتبر مرضا حيوانيا بالأساس، وإن لم تظهر أعراض واضحة على الحاضن (الإبل)، وتعرض الإنسان للحاضن يسبب الحالات المتفرقة التي تسجل في المجتمع. وأكد أن حماية الفرد من كورونا تكون بالابتعاد عن مصدر العدوى وهو الإبل أو التعامل معها بحرص من خلال الإرشادات الوقائية، بجانب ضرورة استمرار التوعية بالفايروس والوقاية منه.