شهد مهرجان الثقافات والشعوب الثامن الذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حالياً، برعاية أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، إقبالاً كبيراً من الزوار والزائرات بالتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع.وحظي المهرجان في دورته الثامنة الذي يشارك فيه أكثر من 550 طالباً من 90 دولة بتفاعل الحضور مع فقرات وفعاليات الأجنحة المشاركة وسط حضور لافت لفعاليات الأسرة والطفل. وقُدّمت عروض تتضمن التعريف بلغات أوطان المشاركين وثقافاتهم وعادتهم وأزيائهم وألعابهم الشعبية المتنوعة.وتميز المهرجان هذا العام بمشاركة أجنحة وجهات وطنية للمرة الأولى مثل جناح جمعية الثقافة والفنون بمنطقة المدينة المنورة الذي يهدف إلى إبراز الموروث الثقافي الذي تزخر به المنطقة مشتملاً على أنشطة وبرامج في مجالات متنوعة كالخط العربي والفن التشكيلي والخطابة التي يشارك بها أطفال الجمعية.