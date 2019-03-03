تميز طلبة كلية الصيدلة بفرع جامعة الحدود الشمالية في محافظة رفحاء خلال مشاركتهم في مؤتمر دبي للصيدلة والتكنولوجيا (DUPHAT)، وحصلوا على مراكز متقدمة في مجال البحوث العلمية.وأوضح عميد كلية الصيدلة الدكتور بدر السويط أن الطلبة مثلوا الجامعة خير تمثيل، حيث حصل الطالب عبدالرحمن بن خلاف الشمري على المركز الأول في أفضل جودة بحث علمي على مستوى جميع المتقدمين، كما حصل الطالب عبدالله بن عبدالرحمن العنزي على المركز الرابع في مجال أفضل موضوع بحث علمي، فيما أحرزت الطالبة رزان بنت أحمد العنزي المركز الثامن في جودة البحث العلمي.