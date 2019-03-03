كشف مصدر لـ«عكاظ» في هيئة النقل العام أنه يجري حالياً دراسة العروض التي تقدمت بها عدد من الشركات الوطنية لممارسة نشاط الأجرة العائلية، وذلك للبدء في ممارسة النشاط مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن الشركات الفائزة قريباً وفقاً لضوابط نشاط الأجرة العائلية، وقال المصدر: تقوم لجنة مختصة بفرز العروض، والتأكد ممن وفر الشروط والمستهدف لهذه الخدمة، وأشار أن من أهم الشروط أن تكون قائدة المركبة سيدة سعودية حاصلة على رخصة قيادة، وذلك بهدف رفع كفاءة خدمة النقل بالأجرة للأسرة في المملكة، وفق أفضل الممارسات ومعايير السلامة ومتطلباتها، وقريباً سيتم الإعلان عن الشركات الفائزة وفق توفير الشروط.وأضاف أن أنظمة هيئة النقل العام ولوائحها التنفيذية لا تمنع المرأة السعودية من العمل في أي من أنشطة النقل البري الأخرى متى توفرت الشروط والضوابط اللازمة لذلك ومنها رخصة القيادة المناسبة لنوع وطبيعة المركبة المستخدمة في تلك الأنشطة وأن الضوابط التشغيلية لنشاط الأجرة العائلية تمنع قائدة المركبة من تقديم خدمة النقل أو الاستمرار في تقديمها في حال عدم وجود عنصر نسائي راشد ضمن الركاب، أو جلوس أي من المرافقين من الذكور أو الأطفال في المقعد الأمامي، أو بقاء المرافقين من الذكور أو الأطفال بمفردهم داخل المركبة. كما أنّ الضوابط التشغيلية للنشاط أتاحت لقائدة مركبة الأجرة العائلية الامتناع عن تقديم خدمة النقل أو الاستمرار في تقديمها في حال تجاوز عدد الركاب عدد المقاعد المخصصة للجلوس، أو التدخين أو تناول الركاب للأطعمة داخل المركبة، أو عدم استخدام حزام الأمان من قبل الركاب.