كشف رئيس لجنة انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بجدة يحيى عزان لـ«عكاظ» عن تقلص قائمة مرشحي انتخابات غرفة جدة إلى 94 مرشحاً ومرشحة، بعد انسحاب 4 مرشحين من فئة التجار هم: (بسام أخضر، راشد آل زوم، ياسر باحارث، فيصل السمنودي)، ليصبح إجمالي المرشحين (75 مرشحاً ومرشحة من فئة التجار؛ منهم 10 سيدات، و19 ناخباً من فئة الصناع).وتراجع عدد المرشحين بنسبة 13.67% عن القائمة الأولية التي بلغ إجمالي المرشحين بها 109 مرشحين ومرشحات، وتقلصت إلى 94 مرشحاً بعد انسحاب 15 مرشحاً منهم سيدة واحدة. وبين عزان أن المرشحين الـ4 المنسحبين، تقدموا بالاعتذار عن الاستمرار في الانتخابات. وستبدأ انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة للدورة الـ22، في 24 مارس في كل من محافظات «القنفذة، الليث، خليص، رابغ» لمدة يوم واحد، و4 أيام في مدينة جدة (مركز جدة للمنتديات والفعاليات) بدءاً من 25 مارس القادم، وأكد أن توزيع (أكشاك) المترشحين ستتم بالقرعة، يوم السبت الذي يسبق يوم الانتخابات.يذكر أن القائمة النهائية للمترشحين هم من فئة التجار: «إبراهيم الولدي، إبراهيم ناظر، أحمد بلغصون، أحمد صقر، أحمد كوثر، أسامة نصير، أمين الجدعاني، إياد مشيخ، بدر الحكير، بندر رواس، حسان اليماني، حسن خاشقجي، حسن الحازمي، حمد السليمان، حويمد السلمي، خالد الحمدان، خالد باشويعر، سعود البقمي، سعود السليمان، صالح العمري، صالح العتيبي، عادل السموم، عبدالرحمن الزهراني، عبدالرحمن عالم، عبدالرحمن العطاس، عبدالعزيز العزب، عبدالله الحارثي، عبدالله باخشب، عبدالله القحطاني، عبدالله النهدي، عبدالله علي الغامدي، عبدالله السلمي، عبدالله البسامي، عبدالله مراد، عبدالله مسعود الغامدي، عبدالله السهلي، عدنان غلام، علاء باشنفر، علي ناقور، علي الشمراني، عماد رجب، عماد سالم، عماد عنبر، عمر السلمي، عمر بالبيد، غالب المهدلي، فهد البلادي، فهر ناظر، لؤي طرازبوني، ماجد النافع، ماجد الصحفي، مجاهد المرغلاني، محمد ناس، محمد آل طاوي، محمد الراجحي، مخلد العتيبي، مروان بخاري، مشعل الطاسان، مصطفى شبيب، منور السلمي، مهند دحلان، ناصر آل فرحان، نواف الجهني، وليد حسونة، وليد العماري».فيما تم ترشيح 10 سيدات أعمال من فئة التجار، هن: «حنان العطاس، ريما السلمي، سارة بغدادي، سعدية باقادر، سماح الهليس، سهيلة يوسف، غادة غزاوي، مسفرة الغامدي، مهاء الشمري، ونوشين وسيم».وتم ترشيح 19 رجل أعمال عن فئة الصناع، هم: «إبراهيم بترجي، أسامة جمجوم، أنس خاشقجي، إياد صقر، أيمن الجبرتي، بسام البسام، ثامر الفرشوطي، خالد شربتلي، خلف العتيبي، راجي العمودي، رائد الطيار، سامر كردي، عبدالعزيز السريع، فايز الحربي، فوزان المرواني، ماجد الحربي، محمد جمجوم، نايف الراجحي، وياسر الأحمدي».