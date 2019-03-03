10 ملايين مسافر

40 مشروعاً تطويرياً

231 كلم2 لمدينة المطار

جذب الطيران الاقتصادي

كشف الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام «داكو» تركي الجعويني، وضع مخطط رئيسي لتطوير مطار الملك فهد بالدمام لمدة 30 سنة قادمة، وذلك بواسطة شركة عالمية متخصصة. وأوضح أن المخطط رفع للجهات المختصة للحصول على الموافقة. وقال في حوار مع «عكاظ»: «داكو» تعمل على إنشاء مدينة مطار الملك فهد بالدمام، بجوار المطارعلى مساحة تبلغ 173.37 كيلوم2، التي ستضم منطقة تجارية مركزية، مجمع أعمال، مدينة ترفيهية، مدينة رياضية، ملعباً للجولف، مدينة صحية وثقافية، قرية بيئية، سكنية، مجمعاً للأغذية الزراعية، مدينة للطاقة.وأشار إلى وجود مفاوضات لاستقطاب المزيد من شركات الطيران العالمية، منوهاً بأن الميزانية المخصصة للمشاريع خلال العام الحالي 2019 تتجاوز700 مليون ريال. وبين أن «داكو» تتحرك لرفع نسبة نمو الركاب خلال السنوات الثلاث القادمة بنسبة 6%، فيما بلغ عدد الركاب في العام الماضي 10 ملايين مسافر.. وإلى تفاصيل الحوار:• ما الدور الذي لعبته شركة مطارات الدمام في وصول مطار الملك فهد إلى المركز الثاني عالمياً في الالتزام بمواعيد الإقلاع؟•• تنتهج شركة مطارات الدمام معايير عدة من خلال إشرافها على تشغيل وإدارة المطار، منها قياس أداء دقة مواعيد الرحلات بشكل أسبوعي، والمتابعة المكثفة للحركة التشغيلية للتأكد من سلاسة الإجراءات على مدار الساعة.ويقوم فريق العمل لدينا بالتواصل المستمر مع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية لمناقشة أي تحديات يمكن أن تواجههم والمبادرة بوضع حلول فورية لتجاوزها.وأود أن انتهز هذه الفرصة لأشيد بالدور الكبير لجميع شركائنا بالمطار، من القطاعات الحكومية وشركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية وغيرها من الجهات التي ساهمت في وصول المطار إلى هذا المستوى.• كم عدد المسافرين الذين استقبلهم مطار الملك فهد الدولي في 2018، وما نسبة النمو المستهدفة في 2019؟•• استقبل المطار أكثر من 10 ملايين مسافر في 2018، ونحن بصدد الانتهاء من إعداد التقرير النهائي خلال الأسابيع القادمة، بينما نسبة الزيادة التي نطمح أن نحققها خلال السنوات الثلاث القادمة في نمو عدد الركاب بين 5 - 6% خلال الأعوام 2019، 2020، 2021، إذ تبلغ عدد المحطات 65 محطة، وتعمل في المطار نحو 38 شركة طيران متنوعة ما بين شركات نقل المسافرين وخدمات الشحن.• ما الإجراءات التي تتخذها «داكو» لإدارة الأعداد الكبيرة للمسافرين في المواسم؟•• لدينا بالتأكيد إجراءات استثنائية خلال المواسم؛ نظراً لكثافة حركة المسافرين، وتوجد استعدادات مسبقة تقوم بها شركة داكو بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، وتتمحور في جانبين؛ هما العمليات والصيانة، إذ نقوم بزيادة أعداد النوبات الدورية للتأكد من جودة جميع المرافق وكفاءة الأنظمة بالمطار لخدمة الركاب بشكل أفضل، كما استفدنا في الفترة الماضية من خدمات الفرق التطوعية من شباب وشابات المنطقة الشرقية، من خلال تكليفهم باستقبال المسافرين وتوجيههم والإجابة عن استفساراتهم.• ما جهود الشركة لتلبية مطالب أهالي المنطقة الشرقية، خصوصاً بعد خصخصة إدارة المطار وإطلاق شركة مطارات الدمام؟•• قامت شركة «داكو» في بداية عملها بعمل تقييم كامل لجميع الخدمات الموجودة في المطار وإيجاد المناطق التي تحتاج إلى تطوير، وكذلك القيام بالعمل على إستراتيجية شاملة لتطوير وتشغيل المطار على مدى السنوات القادمة، ووضع قائمة بأكثر من 40 مشروعاً تطويرياً، وقد خصصنا لعام 2019 ميزانية تتجاوز 700 مليون ريال لتنفيذ المشاريع.وقد بدأت الشركة بإنجاز العديد من المشاريع، وأبرزها إنشاء صالة المدينة 2 بالخبر، وإنشاء صالة انتظار المسافرين للرحلات الداخلية، وإنشاء مواقف جديدة للطائرات وبوابة القدوم الداخلي للمواقف البعيدة وتوسعة منطقة الجوازات وتطوير اللوحات الإرشادية في الساحة الجوية.وعلى الجانب التشغيلي، فمنذ إطلاق الشركة في منتصف عام 2017 تم استقطاب 5 شركات طيران جديدة تشغل رحلاتها إلى وجهات مختلفة، وهناك مباحثات مستمرة مع العديد من الشركات الوطنية والعالمية لإضافة وجهات أخرى.• كيف ترون منافسة المطارات الخليجية المجاورة وقدرتها على استقطاب المسافرين من المنطقة الشرقية؟•• وجود المنافسين بالنسبة لشركة «داكو» يمثل تحدياً إيجابياً يساهم في تحفيز الأداء ورفع سقف القدرات لجميع الأطراف.• ما خطة المطار لتقديم خدمات الإيواء للمسافرين؟•• هناك مشروع لإنشاء فندق قريب من المطار يجري العمل على حل أسباب تعثره، وسيتم إعلان موعد استكماله لاحقاً، ونعمل حالياً على الانتهاء من المخطط الرئيسي لمطار الملك فهد الدولي وأخذ الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، وسيتم الإعلان بشكل رسمي بعد اعتماده من الجهات المختصة، ويشمل المخطط المحدث إنشاء مشروع استثماري ضخم تحت اسم «مدينة المطار»، التي تمتد على مساحة تبلغ 231 كيلومتراً مربعاً، ونطمح إلى أن تكون هذه المدينة وجهة جذب استثمارية وسياحية رئيسية في المنطقة الشرقية لتنضم إلى الروافد الاقتصادية البارزة في المملكة، التي ستضم منطقة مخصصة للمخططات سكنية وفنادق بخيارات مختلفة، و«منطقة تجارية مركزية، ومجمعاً للأعمال، ومناطق ترفيهية ورياضية، إضافة إلى مدينة متطورة للطاقة.وأود التنويه بأن المخطط الرئيسي سيحدث نقلة نوعية كبيرة للمطار، إذ تم تطوير المخطط من قبل شركة إسبانية قامت بعمل الكثير من الخطط الرئيسية لمطارات عالمية، وقد استمر عملهم عاماً كاملاً لدراسة حاجات المطار والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.• هل توجد لدى «داكو» خطة لاستقطاب المزيد من شركات الطيران الاقتصادي؟•• بالتأكيد، وتعمل حالياً العديد من شركات الطيران الاقتصادي بالمطار، إذ يقوم طيران «ناس» بحركة توسعية كبيرة في المطار، كما أن طيران «أديل» بدأ التشغيل عبر محطات داخلية، وهناك مباحثات لزيادة عددها خلال الفترة القادمة، إضافة لوجود عدد من شركات الطيران الأجنبية التي تشغل لوجهات مختلفة.• ماذا عن الخطة المستقبلية لتنمية الحركة التجارية في المطار واستقطاب الاستثمارات؟•• منذ إطلاق شركة «داكو» وهي مستمرة في استقطاب علامات تجارية جديدة لتقديم خدماتها في المطار، إذ تم افتتاح أول سوق حرة في مطارات المملكة بمساحة 1400 متر مربع، تضم أكثر من 13 متجراً مستقلاً للبيع بالتجزئة، التي تضم نحو 150 إلى 200 علامة تجارية، كما يوجد حالياً أكثر من 50 شركة وعلامة تجارية محلية وعالمية تقدم خيارات تجارية متنوعة للمسافرين بالمطار.ونعمل في الخطة المستقبلية على المدى المتوسط لتحويل مطار الملك فهد الدولي إلى مطار محوري لنقل المسافرين وتشغيل عمليات الشحن بفضل الموقع الجغرافي المميز، وقد تستغرق الخطة بعض الوقت ولكننا ننظر بتفاؤل لتحقيق هذا الهدف.• ينفرد مطار الملك فهد باحتضان أول قرية للشحن في مطارات المملكة، ما إنجازات القرية ورؤية الشركة في تطوير القطاع اللوجستي؟•• جرى الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من قرية الشحن، فالمرحلة الأولى أسهمت في نمو الشحن السريع في المنطقة، إذ يوجد حالياً بقرية الشحن 7 شركات نقل سريع عالمية ومحلية مرخصة، منها 5 شركات تمتلك مباني مخصصة لها، كما تضمنت المرحلة الثانية بدء المشغل الثاني لخدمات الشحن الجوي، ونحن على وشك الانتهاء من المرحلة الثالثة التي تشمل منطقة الإيداع وإعادة التصدير والمتوقع الانتهاء منها قبل منتصف العام 2019، فيما ستحوي المرحلة الرابعة منطقة الدعم اللوجستي التي تقدم حلولاً متنوعة للتوزيع والتخزين العام.