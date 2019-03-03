طالب النائب المصري الدكتور سعيد حساسين بمحاكمة «نظام الحمدين» بتهمة دعم تنظيم «داعش» الإرهابي. ولفت في بيان أصدره أمس (السبت) إلى التقرير الذي بثته قناة «مباشر قطر»، التي تبث من برلين، عن الجرائم التي ارتكبها النظام القطري وحركة النهضة التونسية بتجنيد شباب تونسيين عاطلين عن العمل في صفوف «داعش» تحت مزاعم الجهاد.وقال حساسين، إن التقرير الذي بثته القناة التابعة للمعارضة القطرية كشف وجود بصمات لنظام الحمدين فى تونس بل وفي كل مدينة، فلم تخل مدينة أو قرية بتونس من شباب سافروا إلى سورية أو العراق تحت مزاعم الجهاد، والتكلفة يتحملها النظام القطري. وأضاف أن التقرير أكد أن النظام القطري كان يتولى تمويل تجنيد الشباب التونسي فى صفوف «داعش» بسورية والعراق حتى بلغ عددهم نحو 6 آلاف تونسي، لافتا إلى أن حركة النهضة والنظام القطرى استغلا فقر هؤلاء الشباب من أجل جعلهم وقود حرب وتدمير، مطالبا بالتحقيق الفوري العاجل في هذه الفضيحة.