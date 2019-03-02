وجّه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بعلاج الطفلين مشاري وجنى القحطاني، اللذين يعانيان مرضا جينيا وراثيا شديداً، يتمثل في انحلال شديد في البشرة، مع تكون بثور وفقاقيع، وتآكل ملحوظ في الجلد، بأحد المستشفيات المتخصصة في الخارج. ويأتي توجيه ولي العهد بعلاج الطفلين، بعد أن تقدم والدهما سعيد القحطاني بطلب إلى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، خلال زيارته التفقدية لمحافظة طريب، إذ التقى والد الطفلين واستمع إلى طلبه المتمثل في علاج طفليه.وقام الأمير تركي بن طلال، على الفور، بالرفع إلى المقام السامي بطلب والد الطفلين، وبمتابعة منه صدرت موافقة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بعلاج الطفلين، ومتابعة حالتهما على نفقة الدولة، وذلك في أحد المستشفيات المتخصصة خارج المملكة.وقدم والد الطفلين سعيد القحطاني شكره وتقديره لولي العهد وأمير منطقة عسير، على ما توليه القيادة من اهتمام بأبنائها المواطنين، وتلمس احتياجاتهم في شتى مناطق المملكة. سائلا الله تعالى أن يكتب ذلك في موازين حسناتهم.