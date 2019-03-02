اختتمت مساء اليوم السبت الجولة الـ17 من الدوري الممتاز لكرة السلة وذلك بإقامة خمس مباريات جمعت السلام مع الاتحاد، والأنصار مع الوحدة، والأهلي مع النهضة، والفتح مع النصر، وأحد مع الهلال.

ونجح الاتحاد في تحقيق الفوز على مضيفه السلام بنتيجة 82-68 ورفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، في حين وصل رصيد السلام إلى 21 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب.

وعاد الوحدة من المدينة المنورة بفوز على الأنصار بنتيجة 61-56، ليرفع الوحدة رصيده لـ22 نقطة في المركز السابع، فيما وصل رصيد الأنصار عند 20 نقطة في المركز التاسع.

وحقق الأهلي الفوز على ضيفه النهضة بنتيجة 78-26 في المباراة التي جرت على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث، فيما حل النهضة في المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

وعاد النصر من الأحساء بفوز على مضيفه الفتح 83-62 ليحتل المركز الرابع بـ26 نقطة، فيما جاء الفتح في المركز الثاني برصيد 30 نقطة.

وعلى صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، نجح أحد في تحقيق الفوز على ضيفه الهلال بنتيجة 113-97 ورفع رصيده إلى 31 نقطة متصدرا جدول الترتيب، وحل الهلال في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة.