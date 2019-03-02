زار أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اليوم (السبت) شيخ قبائل بني واهب شهران محمد بن هيف الفويه في محافظة بيشة.



ورحب الفويه باسمه ونيابة عن نواب وأعيان وأفراد قبائل بني واهب شهران بأمير منطقة عسير، مثمناً له هذه الزيارة التي تدل على عمق الترابط بين قيادة الوطن والشعب.



وفي نهاية الزيارة تسلم أمير منطقة عسير هدية من الشيخ الفويه وهي عبارة عن كتاب يحتوي على وثائق تاريخية ومراسلات بين حكام الدولة السعودية الثانية والثالثة وأسرة آل الفويه مشايخ قبائل بني واهب‪.