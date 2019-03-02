أكد المدير التنفيذي للجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة محمد بن بادي، أن اللجنة تعكف حاليا على إعداد خطط إستراتيجية تتضمن 10 بنود، لتطوير مؤسسات وشركات العمرة والحج.وبين في تصريحات صحفية أن أبرز البنود تشمل التثقيف وعمل دورات مكثفة لكافة موظفي شركات ومؤسسات العمرة واجتماعات دورية لكافة القطاع، وإنشاء لجان فرعية للقيام بمسؤولياتها أمام القطاع، وإنشاء لجنة استشارية، وإنشاء لجنة لدراسة معوقات الشركات والمؤسسات والحلول لها سواء الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى عمل لجنة لمراقبة أداء الشركات والمؤسسات، وعمل لجنة لدراسة إثراء تجربة المعتمر، وإنشاء لجنة لدراسة كيفية زيادة أعداد المعتمرين بما يتوافق مع الرؤية 2030 للوصول إلى 30 مليون معتمر، وتشكيل لجنة فرعية لمواجهة حالات الطوارئ للمعتمرين خلال فترة الموسم.وذكر بن بادي أنه سيتم تعيين أصحاب المؤهلات والخبرات العالية من أصحاب القطاع وإشراكهم باللجان الفرعية للبدء في أعمالها حسب الخطة الإستراتيجية التي أعدتها اللجنة الوطنية للحج والعمرة للمساهمة الفعالة بجعل شركات ومؤسسات العمرة رائدة في مجال خدمة ضيوف الرحمن، لمواكبة توجيهات القيادة الرشيدة في هذا الشأن، ولتصبح أيضا شريكة حقيقية في النجاحات التي تقوم بها وزارة الحج في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن التي يشرف عليها وزير الحج الدكتور محمد بنتن ونائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط.