قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت إن حكومة بلاده تشاطر الحكومة اليمنية القلق فيما يتصل بتأخير تنفيذ مراحل اتفاق الحديدة من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وتبعات ذلك على جهود السلام بصورة عامة.وثمن الوزير هنت خلال لقاءه اليوم (السبت) في الرياض الرئيس عبدربه منصور هادي، مرونة الحكومة الشرعية في التعاطي مع جهود السلام.وأعرب هنت - بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - عن تطلعه للدفع باتجاه تفعيل وتنفيذ اتفاق ستوكهولم لمصلحة السلام وأمن واستقرار اليمن، والحث على تنفيذ بنوده وإنهاء ملف الأسرى والمعتقلين بصورة عاجلة.من جهته، قال الرئيس هادي إن تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة يعد يعد مفتاح السلام والخطوة الأولى على طريق إحلال السلام الكامل في اليمن.