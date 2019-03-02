أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف عن موعد استقبال طلبات القبول للمنح الداخلية والخارجية للطلاب والطالبات (غير السعوديين) المنتظمين للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1440/1441هـ، اعتباراً من يوم الأحد 26/6/1440 الساعة العاشرة صباحاً إلى نهاية يوم السبت 9/7/1440.

وسيكون الترشيح حسب النسبة الموزونة للتخصصات العلمية، والنسبة المكافئة للتخصصات الأدبية، والمقاعد الشاغرة ورغبة المتقدم، وللاطلاع على شروط القبول والتخصصات المتاحة يمكن الدخول إلى الرابط التالي:

‏ http://dar.ju.edu.sa/scholarship/Default.aspx

وعلى الطلبة الراغبين الالتحاق بالجامعة التقدم بطلب قبول في الموعد المحدد أعلاه من خلال البوابة الإلكترونية - طلب منحة دراسية (لغير السعوديين)

https://edug.ju.edu.sa/ju/init

وأوضحت الجامعة أن جميع الوثائق يجب أن تكون مصدقة من الملحقية الثقافية السعودية أو ممثليات المملكة في بلد الطالب، ولن يُنظر إلى الوثائق غير المصدقة.

* الوثائق المطلوب تحميلها على بوابة القبول لطلبة المنح الداخلية بصيغة pdf كالتالي:

1. شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2. صورة الإقامة (على أن تكون سارية المفعول لمدة لا تقل عن شهرين).

3. في حال كون المتقدم يعمل؛ يرفق موافقة جهة عمله مصدقة من الغرفة التجارية وترفق مع صورة الإقامة كملف واحد.

* الوثائق المطلوب تحميلها على بوابة القبول لطلبة المنح الخارجية بصيغة pdf كالتالي:

1. شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2. صورة من جواز السفر ساري المفعول.

3. موافقة حكومة بلد الطالب على الدراسة في المملكة.

4. شهادة خلو سوابق من الأجهزة الأمنية في بلد الطالب.

5. شهادتي تزكية من إحدى الهيئات أو المؤسسات في بلد الطالب.