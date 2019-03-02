اختتمت مساء اليوم مباريات الجولة (22) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمباراتين، جمعت الأولى الباطن والوحدة وانتهت بالتعادل الإيجابي (1/1) وتقدم للسماوي زياد العونلي في الدقيقة (80)، قبل أن يعادل عصام الجبالي النتيجة للفرسان في الدقيقة (90) من ركلة جزاء، ليرتفع رصيد الباطن لـ(19) نقطة ويتراجع للمركز (14)، وبقي فريق الوحدة في المركز السادس بـ(35) نقطة.فيما استطاع فريق الفيحاء العودة للمجمعة بفوز ثمين على فريق الحزم في الرس بهدف مقابل لا شيء سجل عن طريق نواف الصبحي في الدقيقة (52) ورفع الفيحاء بذلك رصيده إلى (19) نقطة) في المركز (13) بفارق الأهداف عن الباطن، فيما بقي فريق الحزم عند (23) نقطة، في المركز الـ(12) في سلم ترتيب فرق الدوري.