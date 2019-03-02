قالت وكالة الأنباء الرسمية في الجزائر اليوم (السبت)، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اختار عبد الغني زعلان مديراً جديداً لحملته الانتخابية بدلاً من عبد المالك سلال، سعياً للفوز بفترة رئاسية خامسة.جاء القرار بعد يوم من خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين للاحتجاج على سعي بوتفليقة (81 عاماً) لفترة رئاسية جديدة.والرئيس الجزائري موجود حاليا في سويسرا لإجراء «فحوص طبية دورية».ويقول معارضون إن الرئيس، الذي أصيب بجلطة عام 2013 ولم يظهر علناً إلا بضع مرات منذ ذلك الحين، لم يعد لائقاً صحياً لتولي المنصب.