أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أن غرفة مكة المكرمة معنية باحتضان الجوانب الاجتماعية كعنايتها بالجوانب التجارية والصناعية، مبينا خلال الملتقى الأول للجمعية السعودية لهواة العملات مساء أمس (الجمعة) أن هذا الاجتماع علامة فارقة كون هذه الهواية تضع الهاوي في مصاف الفنان والباحث عن عالم الدهشة والاستثمار الاقتصادي.



وأضاف: «عبر هذه الهواية نجد التحفيز للإلمام بثقافة الشعوب والأوضاع الاجتماعية والجغرافية والتاريخية لدول العالم في مراحل التاريخ المختلفة، فهذه الهواية المستمرة منذ العصور الوسطى لها لغتها الخاصة التي لا يتقنها سوى المختص والمحب لهذه العملات».



من ناحيته، أعلن رئيس الجمعية محمد عمر نتو أن العمل سينطلق من مركز الجمعية الرئيس في مكة المكرمة إلى بقية المناطق، على أن تبدأ بافتتاح أولى الفروع في كل من جدة والرياض والمنطقة الشرقية.



وتناول الجهود التي بذلت لإشهار الجمعية منذ العام 1421هـ حتى تمت الموافقة على إنشاء «جمعية هواة العملات»، ومقرها الرئيسي بمكة المكرمة قبل نحو شهرين من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويشمل عملها كل مناطق المملكة.



وقال إن الجمعية تهدف إلى تثقيف المجتمع وهواة العملات التي تحمل إرثا تاريخيا كبيرا، وحتى يكون الهاوي ذو ثقافة وتمكن يستفيد هو وأسرته، وتطوير العمل ليصبح أكثر من مجرد جمع للعملات.



وتحدث عن توجه الجمعية للاستفادة من ذوي الخبرة والتعاون مع جامعة أم القرى لعقد ورش عمل ومحاضرات تثقيفية في هذا الجانب، حتى يصبح التاجر هاويا يحمل ثقافة كافية.



وفي كلمة الأعضاء المؤسسين أوضح صالح بن عبدالله الشيخ أن الحضور المشرف في أول لقاءات الجمعية يشير بوضوح إلى حب الكثيرين لهذه الهواية التي تعتبر هواية الرقي والإحساس العالي، مبينا أن الأعضاء سيعملون على تطويرها ودعمها بالأجيال الجديدة، مقدما شكره لغرفة مكة المكرمة لاحتضانها فاتحة أعمال الجمعية.