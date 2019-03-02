تحتفل مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة غداً (الأحد)، باليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام والذي يصادف الأول من مارس 2019، تحت شعار «سلامة الأطفال غايتنا».ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار يمثل أهمية كبرى لسلامة الأطفال ويركز على هذه الفئة الغالية بمجتمعنا والحرص على سلامتهم في أماكن وجودهم بالمنزل أو المدرسة أو مدن الألعاب وجميع المنشآت التي يرتادها الأطفال، خصوصاً مع التطور المتسارع التي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030 تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.وبهذه المناسبة، دعا مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي جميع أولياء الأمور والمعلمين والمشرفين على سلامة الأطفال أيا كان موقعهم للأخذ بوسائل السلامة، والاستفادة من حملة التعريف بكاشف الدخان المصاحبة للفعاليات وتوعية وتثقيف الأطفال وتعليمهم بكل ما يساهم في حمايتهم من المخاطر بإذن الله.