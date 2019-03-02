أفاد مصدر قضائي بأن ستة متهمين في قضية حريق أعقب تصادم جرار قطار بمصدات حديدية في محطة القطارات المركزية في القاهرة أقروا اليوم (السبت) بأن مشاجرة تسببت في الحادثة.وأسفرت الحادثة التي وقعت يوم الأربعاء عن مقتل 22 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين بعضهم في حالة خطيرة. وكانت مقاطع فيديو أذيعت من الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر بها ضحايا يجرون على أرصفة في محطة مصر والنار ممسكة بهم بالكامل وقع الصدمة على المصريين.وقال المصدر إن اعتراف المتهمين بأن مشاجرة تسببت في الحادثة جاء في جلسة تجديد حبسهم اليوم أمام قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة علي مدحت أبو حسين.وأمر القاضي بتجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.وكانت النيابة العامة قد أمرت يوم الخميس بحبس المتهمين الستة وبينهم سائق الجرار المنكوب أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمتي القتل الخطأ والإهمال الجسيم، بحسب مصادر قضائية.والخمسة الآخرون هم مساعد السائق وعامل مصاحب لهما وسائق جرار آخر ومساعده وعامل مصاحب لهما.وكان سائق الجرار المنكوب قال في مقابلة مع برنامج حواري تلفزيوني إنه تشاجر مع سائق جرار آخر عندما وقع تصادم خفيف بين الجرارين خارج المحطة وإنه فوجئ بالقطار يسير دونه مسرعا متجها إلى المحطة حيث وقعت الحادثة.