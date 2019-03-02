استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم (السبت)، وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأشاد هادي بجهود بريطانيا ومساعيها الدؤوبة للدفع نحو السلام والاستقرار الذي يتطلع إليه وينشده الشعب اليمني في إطار متابعة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، الذي يعد مفتاح السلام والخطوة الأولى على طريق إحلال السلام الكامل في اليمن.ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، لفت هادي إلى ما تقوم به المليشيات الحوثية الانقلابية من مماطلة وتعنت واضح في تنفيذ بنود اتفاق الحديدة على رغم من مرور أكثر من 80 يوماً على اتفاق ستوكهولم، ومن ذلك أيضاً الإفراج الشامل والكامل عن كافة المعتقلين والمحتجزين والأسرى كإجراء أنساني وخطوة من خطوات بناء الثقة تم الاتفاق عليها في ستوكهولم وكذلك استمرار حصار مدينة تعز.وثمن الرئيس اليمني قرار المملكة المتحدة تصنيف حزب الله منظمة إرهابية باعتبار ذلك الموقف تأكيداً على دعم حزب الله للمليشيات الانقلابية الحوثية باليمن.من جانبه، ثمن وزير الخارجية البريطاني جهود ومواقف الرئيس اليمني الدائمة نحو السلام، مشيداً بمرونة الحكومة في هذا الصدد، لافتاً إلى لقاءاته المستمرة مع مختلف الأطراف بغية تفعيل وتنفيذ اتفاق ستوكهولم لمصلحة السلام وأمن واستقرار اليمن.وتطلع وزير الخارجية البريطاني إلى الحث على تنفيذ بنود الاتفاق وإنهاء ملف الأسرى والمعتقلين بصورة عاجلة، مؤكدا دعم المملكة المتحدة لليمن في مختلف الجوانب الذي كان آخرها إعلان رئيسة الوزراء تريزا ماي تعزيز جهود الدعم الإنساني المقدم لليمن بنحو 200 مليون جنيه إسترليني.