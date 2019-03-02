أعلنت أمانة المنطقة الشرقية ترقية 235 من منسوبي الأمانة بمختلف الإدارات والوكالات التابعة بمختلف الفئات، الإداري والهندسي والصحي والفني.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية جمال بن عبدالله السليمان، أنه تمت ترقية 235 موظفا من منسوبي أمانة المنطقة الشرقية على عددٍ من المراتب، حيث تمت ترقية 25 موظفا من الكادر الهندسي، تمثلت في ترقية ثمانية موظفين على المرتبة العاشرة، وستة موظفين على المرتبة التاسعة، و11 موظفا على المرتبة الثامنة.فيما بلغ عدد من تمت ترقيتهم من فئة الكادر الفني 36، تمثلت في ترقية موظفين على المرتبة العاشرة، وثلاثة موظفين على المرتبة التاسعة، وسبعة موظفين على المرتبة الثامنة، و15 موظفا على المرتبة السابعة، وتسعة موظفين على المرتبة السادسة.وأشار السليمان إلى أن النصيب الأكبر في مجموع الترقيات كان لفئة الكادر الإداري، إذ بلغ مجموع من تم ترقيتهم في هذه الفئة 138 موظفا من منسوبي الأمانة، تمثلت في ترقية خمسة موظفين على المرتبة التاسعة، وتسعة موظفين على المرتبة الثامنة، و18 موظفا على المرتبة السابعة، و51 موظفا على المرتبة السادسة، و55 موظفا على المرتبة الخامسة.وأبان السليمان أن مجموع من تمت ترقيتهم في فئة الكادر الصحي 36 موظفا، حيث تمت ترقية تسعة موظفين على المرتبة التاسعة، و14 موظفا على المرتبة الثامنة، وسبعة موظفين على المرتبة السابعة، وأربعة موظفين على المرتبة السادسة، وموظفين اثنين على المرتبة الخامسة.وأكد مدير عام الموارد البشرية جمال السليمان أن هذه الترقيات حظيت بدعم من أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير الذي دائما يسعى إلى بذل الجهود لدفع وتحفيز الموظفين والموظفات بأمانة المنطقة الشرقية، لبذل جهود أكبر في خدمة الوطن والمستفيدين.وعبر الموظفون الذين تمت ترقيتهم عن بالغ شكرهم لأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير لدعمه لكافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية، مشيدين بالجهود التي يبذلها وحرصه على تطوير جميع الموظفين، والعمل على تحفيز كافة منسوبي الأمانة.