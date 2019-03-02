بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيس جمهورية السنغال الرئيس ماكي سال بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لسال، ولشعب جمهورية السنغال الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.وأشاد الملك سلمان بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس جمهورية السنغال الرئيس ماكي سال بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسال، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية السنغال وشعبها الشقيق.