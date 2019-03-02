تنظم الشركة السعودية للكهرباء، ابتداء من غد (الأحد) تجمعاً رياضياً واجتماعياً تنافسياً، تشاركها فيه وزارات وهيئات حكومية، وشركات من القطاع الخاص، حيث تنطلق (بطولة «السعودية للكهرباء» الأولى في كرة القدم للشركات والهيئات الحكومية)، ويتنافس على كأس البطولة 16 فريقاً، وتهدف إلى تعزيز التعارف والترابط بين منسوبي مختلف القطاعات والجهات المشاركة.وتتنافس جهات حكومية منها وزارة الخارجية، وزارة الصحة، الهيئة العامة للرياضة، بنك التنمية الاجتماعية، غرفة الرياض، قوات أمن المنشآت، إضافة إلى شركة معادن، مايكروسوفت، علم، سمة، طيران ناس، البنك الأول، سار، كونكت أدز، البلاد المالية.