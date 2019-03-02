ترعى حرم أمير المنطقة الشرقية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي انطلاقة مهرجان «سوق مرش» الخيري، الذي تنظمه جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية بالخبر يوم الخميس القادم، ويقام المهرجان في حديقة الأمير سعود بن نايف بالظهران لمدة ثلاثة أيام بهدف التنمية الأسرية وبناء مجتمع حيوي منتج، حيث تتضافر جهود الجهات الحكومية والخاصة لاستثمار ريع السوق في تأمين مساكن لـ100 أسرة محتاجة ترعاها الجمعية.



وأعربت رئيسة مجلس إدارة جمعية ود الخيرية نعيمة الزامل عن شكرها الجزيل لأمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للجمعية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ولنائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على دعمهما غير المحدود، مشيدة برعاية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي لهذا المهرجان الخيري الذي سيعود ريعه لمساعدة الأسر التي ترعاها الجمعية وتعمل على تأهيلها بمختلف المجالات الحياتية في أربعة أحياء محدودة الدخل بالخبر من خلال تأمين مساكن لـ100 أسرة محتاجة.



وأشارت الزامل إلى أن مهرجان سوق مرش في نسخته الثانية يتضمن أهدافاً رئيسية تتمثل في التنمية الأسرية، وبناء مجتمع حيوي منتج، وتحفيز الأفراد على الإبداع، إضافة إلى دعم الشباب والفتيات من أصحاب المشاريع الصغيرة من خلال مشاركتهم بهذا التجمع الخيري والتعريف بمشاريعهم، مؤكدة تفعيل الجانب التوعوي الذي يستهدف أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم وفئاتهم بمشاركة جهات حكومية وخاصة ببرامج تركز على التوعية بمجالات حياتية عديدة.



وأوضحت المشرف العام على مهرجان سوق مرش الخيري هند الحايلي أن المهرجان ينطلق في حديقة الأمير سعود بن نايف بالظهران الخميس القادم لمدة ثلاثة أيام من الساعة 4 عصرا وحتى 10 مساء متضمنا فعاليات متنوعة جاذبة ما بين تثقيفية وترفيهية وصحية واجتماعية ستحتضنها الأركان التعريفية والمسرح التفاعلي، مضيفة أن تنظيم المهرجان يأتي تحت إدارة قسم المناسبات بالجمعية وبجهود من العضوات الفاعلات، حيث تحرص هذه المنظومة الخيرية على تحقيق مسؤوليتها المجتمعية تجاه الأفراد والجهات من خلال تنظيم مّثّل هذه المشاريع الخارجية الخيرية التي تقّدم محتوى وبرامج مميزة وتفتح أبوابا للتعاون المثمر بين مختلف المشاركين.