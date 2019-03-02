أوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، أنه تم العثور على جثمان مواطن يبلغ من العمر 46 عاماً بقرية النخيل التابعة لمحافظة الحناكية إثر بلاغ عن فقدانه.



وبعد البحث ليل أمس (الجمعة) وصباح اليوم (السبت) تم العثور على بعض متعلقاته الشخصية جوار سد أبو صليلة بقرية النخيل، حيث تم انتشال جثمان المفقود من داخل السد متوفى صباح اليوم من قبل فرق الدفاع المدني وفرق الغواصين، وتم نقله إلى المستشفى، وتسليم الحادثة لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.