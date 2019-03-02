ضبطت شرطة الرياض، اليوم (السبت)، تشكيلاً عصابياً، تخصص في سرقة الأموال والمقتنيات الشخصية، تحت تهديد السلاح.



وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال على مرتكبيها، أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي من 5 مواطنين، بالعقدين الثاني والثالث من العمر، والقبض عليهم.



وأضاف أن العملية جاءت بعد توفر الأدلة على تورطهم بارتكاب 25 جريمة سلب، بانتحال صفة رجال الأمن واستيقاف المارة وسرقة ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية تحت تهديد السلاح. وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية.