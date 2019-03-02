يرعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، صباح غد (الأحد) الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني وذلك تحت شعار «سلامة الأطفال غايتنا»، بمجمع كادي مول بمدينة جازان.وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد وهاس أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة أكملت استعدادها للاحتفال باليوم العالمي، معبرا عن سعادته وجميع منسوبي الدفاع المدني بمنطقة جازان بتشريف أمير منطقة جازان للحفل الذي سيقام بهذه المناسبة بمجمع كادي مول، وكذلك افتتاح المعرض المصاحب بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية وبدأت الاستعدادات لهذه المناسبة منذ وقت مبكر في مدينة جازان وجميع محافظات المنطقة بخطة متكاملة في جميع إدارات الدفاع المدني بالمنطقة وفق الأهداف الموضوعة لهذه الاحتفالية، وذلك لإيصال الرسالة التوعوية لجميع شرائح المجتمع وذلك من خلال إقامة عدد من المعارض والبرامج التوعوية وعقد المحاضرات وورش العمل المتخصصة وتنفيذ الزيارات وتفعيل الشراكة المجتمعية مع القطاعين الحكومي والخاص.وتزامناً مع احتفالية اليوم العالمي للدفاع المدني بمنطقة جازان، يدشن أمير المنطقة الحملة التوعوية «كاشف الدخان لك أمان» وتهدف هذه الحملة التوعوية التي أطلقتها المديرية العامة للدفاع المدني إلى نشر ثقافة السلامة من أخطار ومسببات الحرائق، وتعزيز قدرة المجتمع للتصدي لها، إضافة إلى التوعية بضرورة اقتناء أجهزة الكشف عن الدخان داخل المنازل والأماكن المغلقة، داعيا جميع فئات المجتمع للتفاعل مع هاشتاق الحملة «#كاشف_الدخان_لك_أمان» من خلال إبداء الرأي وطرح التساؤلات والاستفسارات وتقديم المقترحات التي سيتم أخذها بعين الاعتبار وبما يخدم أهداف الحملة التي تستهدف كافة مكونات المجتمع.​