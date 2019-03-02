حذرت الملحقية الثقافية بالولايات المتحدة الأمريكية الطلاب من التجاوب مع مكالمات هاتفية من أشخاص يدعون أنهم موظفون من إدارة الضرائب الأمريكية وأن عليهم مطالبات مالية يجب دفعها فوراً، ومن أنهم يعاودون الاتصال عدة مرات باستخدام أساليب وأرقام هواتف مختلفة.وأوضحت الملحقية الثقافية في تعميم للمبتعثين (اطلعت «عكاظ» على نسخة منه)، أن إدارة الضرائب الأمريكية لا تستخدم مثل هذه الأساليب في جمع الضرائب، وأن على الجميع أخذ الحيطة والحذر، وعدم التجاوب مع مثل هذه المكالمات أو تقديم أي معلومات شخصية أو حسابية أو تحويل مبالغ مالية، وإنهاء المكالمة الهاتفية فوراً.وأضافت الملحقية أنه للحصول على مزيد من المعلومات في هذا الخصوص يمكنكم زيارة موقع الضرائب الأمريكية:https://www.irs.gov/newsroom/tax-scams-consumer-alerts.