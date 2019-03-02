نظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ملتقى المدربين السادس تحت عنوان «الأنماط الشخصية في التدريب»، الذي حضره أكثر من 1200 مدرب على مستوى المملكة.وركز الملتقى على تطوير مهاراتهم وإثراء معارفهم وفق أحدث مستجدات علم التدريب على مستوى العالم وإعداد وتدريب العنصر البشري والاستثمار في تطوير مهاراته وخبراته بما يحقق أهداف المركز في نشر قيم الحوار التعايش والتسامح والوسطية والاعتدال، وتعزيز التلاحم الوطني.من جهته، قال المدرب سعود العمير إن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ممثلا في أكاديمية الحوار أولى أهمية كبيرة لتأهيل وإعداد وتدريب العنصر البشري، انطلاقا مما يشكّله من جانب جوهري مهم من جوانب إستراتيجيتها لتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يسهم في توفير البيئة الملائمة الداعمة للحوار الوطني بين أفراد المجتمع وفئاته، مبينا أن الأكاديمية باتت اليوم من أكثر الجهات التي احتضنت المدربين، واهتمت بتنمية مهاراتهم من خلال ما تقدمه من ورش وبرامج تدريبية وفق أهم الاتجاهات الحديثة في مجال التدريب والتطوير، مشيرا إلى أن الملتقى سلط الضوء على تدريب المدربين على كيفية التعامل مع الأنماط الشخصية في الحياة العامة وكيفية إيصال المعلومة حسب نمط كل شخصية.