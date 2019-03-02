حقق مهرجان تمور الجوف السادس تحت شعار «ربيع الجوف بحلوتها»، الذي تنظمه بلدية دومة الجندل، أرقاماً متزايدة في الأرباح والمبيعات والمشاهدات في حسابات التواصل الاجتماعي للمهرجان وذلك خلال الأيام السبعة الماضية.حيث تم رصد المبيعات لمعارض التمور منذ انطلاق مهرجان تمور الجوف في منتصف جمادى الآخرة الجاري، إذ حققت المبيعات 4 ملايين و120 ألف ريال لكل المبيعات في مدينة التمور لـ85 عارضا لبيع التمور، و55 أسرة منتجة ومحلات بيع الوجبات والبوفيهات وغيرها من المنتجات وألعاب الأطفال.وأوضح رئيس بلدية دومة الجندل رئيس اللجان المنظمة لمهرجان تمور الجوف المهندس فهد بن إبراهيم العنزي أنه بلغ عدد الزوار 14 ألفاً خلال أسبوع بمعدل 2000 زائر يوميا، استمتعوا بفعاليات المهرجان بمدينة التمور المتجاوزة مساحتها 60 ألف متر مربع، كما يتوسط مدينة التمور مظلة أجنحة التمور بمساحة 5 آلاف متر مربع ومواقف لـ3 جهات لمدينة التمور.