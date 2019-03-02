يرعى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، مساء بعد غد (الاثنين) الحفل السنوي الذي تقيمه الإدارة العامة للتعليم بجدة لتكريم الطلاب المتفوقين للعام الدراسي 1439/1438 وعددهم 224 طالبا وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز.وعبر المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله الثقفي عن شكره وتقديره لسمو محافظ جدة على رعايته الكريمة ودعمه الدائم والمستمر لأبنائه الطلاب ومشاركته لهم فرحة التتويج والتفوق، مؤكداً أن رعاية سموه وتكريمه لأبنائه هي المحفز الأكبر لمواصلة تميزهم.