أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو أمس (الجمعة) اتصالاً هاتفياً مع وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ هوا كانغ.وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الجانبين ناقشا قمة الولايات المتحدة و جمهورية كوريا الشمالية في هانوي.وبحسب البيان اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق من كثب بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل نهائي.كما أجرى بومبيو اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو لمناقشة محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال لقائهما في قمة الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوريا الشمالية في هانوي.وذكر بيان صادر عن الخارجية الأمريكية أن وزيري الخارجية الأمريكي والياباني أكدا التزامهما بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وبحسب البيان، قال وزير الخارجية الياباني كونو إنهما يتطلعان إلى اجتماع اللجنة الاستشارية الأمنية الأمريكية اليابانية (2+2) في وقت لاحق من هذا العام لتعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين.