بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية بلغاريا الرئيس رومين راديف، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب خادم الحرمين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لراديف، ولحكومة وشعب جمهورية بلغاريا الصديق اطًراد التقدم والازدهار.كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة مماثلة للرئيس رومين راديف عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لراديف، ولحكومة وشعب جمهورية بلغاريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.