أعادت باكستان فتح مجالها الجوي جزئيا اليوم (الجمعة)، وفق هيئة الطيران المدني، بعدما علق آلاف المسافرين في أنحاء العالم بسبب اغلاق إسلام أباد مطاراتها وسط تصاعد التوتر مع الهند.وأعلن متحدث باسم هيئة الطيران المدني لوكالة فرانس برس أن المجال الجوي الباكستاني «فتح جزئياً»، مضيفاً أنه سيفتح بشكل كامل الاثنين.وفي وقتٍ سابق الجمعة، أكد متحدّث آخر باسم الهيئة أن الرحلات القادمة والمغادرة في مطارات إسلام أباد وبيشاور وكراتشي وكويتا، سيسمح لها بالطيران عند الساعة السادسة (بعد الظهر، 13,00 ت غ). وأضاف أنه سيعاد فتح مطارات أخرى «تدريجيا».ودعت هيئة الطيران المدني الركاب على تويتر للاتصال بالخطوط الجوية لمزيد من التفاصيل.وأعلنت اسلام أباد الأربعاء إغلاقها المجال الجوي «إلى أجل غير مسمى»، بعد اشتباكات بين سلاح جو الدولتين المزودتين بالسلاح النووي، الهند وباكستان، في أجواء منطقة كشمير المتنازع عليها.وأكدت إسلام أباد أنها أسقطت طائرتين هنديتين، بعدما أكدت نيودلهي أنها أسقطت طائرة باكستانية.وخوفاً من تصاعد التوتر بين القوتين النوويتين، قررت باكستان الخميس الإفراج عن طيار هندي سقطت طائرته الأربعاء في الجهة التابعة لباكستان من كشمير، من المقرر أن يجري تسليمه إلى السلطات الهندية بعد ظهر الجمعة.وأدى إغلاق الأجواء إلى اضطراب حركة النقل بين أوروبا وجنوب آسيا، وتزايد المخاوف من احتمال تقطع السبل بمسافرين في مطارات دولية.واضطرت الخطوط السنغافورية إلى تحويل وجهة الرحلات المتجهة إلى أوروبا إلى بومباي ودبي للتزود بالوقود، فيما تم إلغاء رحلة إلى فرانكفورت.ومن بين شركات الطيران التي أرغمت على إلغاء أو تحويل مسار رحلات، الخطوط الإماراتية والقطرية والسعودية واير كندا وتاي ايروايز التي أعلنت إلغاء 30 رحلة أثرت على 5 آلاف مسافر.وقالت هيئة الطيران المدني الباكستانية إنها سمحت لبعض الرحلات بالإقلاع الخميس.