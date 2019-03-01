دشَّن مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، صباح أمس (الخميس)، في مبنى إدارة التعليم، بحضور عدد من قيادات التعليمية والإدارية، مشروع «المركز الإحصائي لإدارة التعليم»، الذي يُعد من إحدى المبادرات الجديدة التي عملت الإدارة على تنفيذها خلال هذا العام.

وقال الحازمي خلال برنامج الاحتفال الذي أُقيم بهذه المناسبة: «تُعد المعلومات الإحصائية والأنظمة الإلكترونية من أهم المقومات الأساسية للتنمية والتطوير والتحسين، وتلعب دوراً رئيسياً وفعالاً في اتخاذ القرار ووضع السياسات والبرامج والخطط، وتنظيم سير عمل كافة الإدارات والأقسام التعليمية والإدارية، وذلك من خلال توفير المعلومات الإحصائية الموثوقة والأرقام الحديثة والدقيقة، وتنسيق التناغم والتكامل المعلوماتي بين كافة أركان إدارة التعليم، من خلال تجويد وتحسين النظم والأوعية الإلكترونية والرقمية، وتوفير الدعم الفني والتقني اللازم لها».

وأضاف: «نسعى من خلال إنشاء هذا المركز الإحصائي ليكون المصدر الموثوق للمعلومات والأدلة والتقارير الإحصائية الدقيقة والنُظم المحدثة، لدفع مسيرة التحسين والتطوير المستمر، والإسهام الفعَّال في عمل المقارنات السنوية لتحسين الأداء وتحقيق الرؤى التربوية والتعليمية الطموحة، وسد الفجوة المعلوماتية من خلال جمع كافة الخدمات الإحصائية تحت سقف واحد».

وكان الحازمي قد أصدر قراراً بتكليف صالح بن راجح الشريف مديراً للمركز.

بدوره، أعرب الشريف عن بالغ شكره وتقديره لمدير التعليم على ثقته ودعمه وعنايته، ومتابعته لإنشاء المركز وتوفير كافة المتطلبات التقنية والمعلوماتية والبشرية.

وقال: «سنعمل في المركز على تقديم المعلومات والبيانات في قوالب إلكترونية ورقمية تساهم في خدمة متخذي القرار وراسمي السياسات والاستراتيجيات والخطط، من خلال تنظيم المدخلات والمخرجات الإحصائية، وتسهيل الحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة لمنسوبي الإدارة والزوار والباحثين».