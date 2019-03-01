شاركت الملحقية الثقافية السعودية في القاهرة طلابها الدارسين في كلية الطب بجامعة طنطا في يوم الشعوب، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع، وذلك في إطار اهتمام الملحقية بمشاركة أبنائها الطلبة الدارسين في جمهورية مصر العربية، ومد جسور التواصل وإبراز دور المملكة العربية السعودية في الثقافة بجميع صورها، ودعم وتشجيع الطلبة الدارسين على المشاركات المختلفة التي تقيمها الجامعات المصرية، وإبراز العلاقات الثقافية بين الشعوب.

وجذب الركن السعودي اهتمام ضيوف الحفل بما قدمه من عرض مميز للتراث السعودي والقهوة العربية والتمور والمأكولات الشعبية السعودية، وصور تراث المملكة السعودية والألبسة التراثية التي حظيت باهتمام الجمهور.

من جهته، عبَّر عميد كلية طب طنطا الدكتور عمرو زعير عن إعجابه بالمعروضات والأنشطة السعودية التي أسهمت في التعريف بتاريخ وثقافة المملكة وتطورها المستمر، وشكَّلت عاملاً رئيسياً في نجاح معرض التراث الثقافي، مؤكداً أن الطلاب السعوديين متميزون وحريصون على إنجاز مسيرتهم التعليمية على أكمل وجه.