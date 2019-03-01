تميزت تمور الجوف بعدد من المنتجات، أهمها أكلة «البكيلة» التي إختصت بها منطقة الجوف عن سائر مناطق المملكة واعتاد أهالي الجوف على إعدادها فصل الشتاء لما تعطي من طاقة و نشاط كما يكثر الطلب عليها في مهرجان تمور الجوف والذي دشنه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز منتصف جمادى الآخر الجاري.

وتتكون هذه الأكلة الشهية من تمر حلوة الجوف منزوع النواة والقشر الخارجي وبودرة السمح، حيث يهرس التمر ويعجن مع بودرة السمح إلى أن يصبح كتلة واحدة، ومن ثم يوضع عليه السمن البري ويقدم للأكل.

و السمح عبارة عن نبات عشبي حولي، ينمو في منطقة الجوف بالسهول الحصوية الجيرية في الجزء الغربي من الحماد والأضارع وكذلك من سهول بسيطا، وينبت بأثر الأمطار الخريفية المبكرة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر والتي تسمى - أمطار الوسم-، ويصل لمرحلة النضج والحصاد في شهر أغسطس.



وثمار السمح عبارة عن كبسولات تتكون على فروع النبات وعند نضجها تسمى «الكعبر» الذي يتم وضعه بالماء حتى يتفتح ويتم استخراج حبوب صغيرة بنية داخله والتي تسمى«صبيب» ويتم حمص «الصبيب» وطحنه وبذلك يكون جاهزاً لاستخدامه في تجهيز أكلة البكيلة.