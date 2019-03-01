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عقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأوليمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أمس (الخميس)، اجتماعاً برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اجياني إنفانتينيو.جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، لمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيوريخ السويسرية، وجرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز العلاقات بين الإدارة الرياضية بالمملكة والاتحاد الدولي (فيفا)، بما يسهم في تطوير الحركة الرياضية خصوصاً في مجال كرة القدم، التي تمثل اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم.بعد ذلك قام الأمير عبدالعزيز الفيصل برفقة إنفانتينو بجولة داخل مقر الاتحاد، اطلع خلالها على العديد من المرافق بما فيها زيارة متحف الفيفا الذي يحوي قصة ومراحل تطور كرة القدم منذ سنين مضت وحتى يومنا هذا.وأعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في نهاية هذه الزيارة عن سعادته بلقاء رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، متطلعاً لأن يكون هذا اللقاء المثمر استمرارًا لمزيد من التعاون بما يخدم كرة القدم وتطويرها بالمملكة على وجه التحديد، في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه من قبل القيادة الرشيدة.