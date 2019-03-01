عزا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فشل قمة هانوي، إلى أن كوريا الشمالية طلبت رفعاً كاملاً للعقوبات، لكنها افتقرت إلى الوضوح التام بشأن ما يمكنها تقديمه في ما يتعلق بتفكيك منشأة يونجبيون النووية. وقال بومبيو في مؤتمر صحفي خلال زيارة قصيرة للعاصمة الفلبينية مانيلا اليوم (الجمعة): «كانوا صريحين للغاية في ما يتعلق بما هم مستعدون لفعله في يونجبيون، لكن لم يكن هناك وضوح تام بشأن النطاق الكامل لما هم مستعدون لتقديمه». وأضاف أن الولايات المتحدة حريصة على العودة إلى الطاولة لمواصلة تلك المحادثات. ولفت إلى أن كوريا الشمالية طلبت بصورة أساسية إعفاءً كاملاً من العقوبات.وانهارت القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون (الخميس) بسبب العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ. وقدم الطرفان تفسيرين متناقضين لما حدث، إذ قال ترمب إن كيم أراد رفع العقوبات كلياً، لكن وزير الخارجية الكوري الشمالي، ري يونغ هو، قال إن بيونغ يانغ لم تطلب سوى رفع جانب من العقوبات. وكشف ري أن بيونغ يانغ قدمت اقتراحاً واقعياً لمهندسين من البلدين لتفكيك الموقع النووي الرئيسي في يونجبيون بالكامل.