أجلت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين في مصر، انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة التي كانت مقررة اليوم (الجمعة) إلى 15 مارس الجاري، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء الجمعية العمومية بحضور 50% +1 للأعضاء المسددين لاشتراك النقابة والبالغ عددهم 8624، على أن يكون انعقادها صحيحاً خلال الاجتماع القادم بحضور 25%.وكانت بدأت صباح اليوم عملية التسجيل لأعضاء الجمعية العمومية داخل السرادق الملاصق لمبنى نقابة الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت في القاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة، وبدأت عملية التسجيل في العاشرة صباحًا وانتهت في الثانية ظهراً بعد مدها لفترة ساعتين بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات.وكانت هناك توقعات بالتأجيل، إذ لم يحدث في تاريخ نقابة الصحفيين في مصر اكتمال الجمعية العمومية من المرة الأولى.ويتنافس على منصب نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي 11 مرشحاً بعد انسحاب عبدالمحسن سلامة النقيب المنتهية ولايته، بينما يتنافس على مقاعد مجلس النقابة الستة 51 مرشحاً بينهم 4 من المجلس الحالي.